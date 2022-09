SUV cupê, Fiat Fastback tem design como principal diferencial

O modelo chega para se tornar o top de linha da marca no Brasil. Com porte imponente, o Fastback é lançado em três versões - Audace, Impetus e Limited Edition Powered By Abarth -, com respectivos preços iniciais de R$ 129.990,00, R$ 139.990,00 e R$ 149.990,00.

"Estamos trazendo a melhor combinação de design, performance, segurança e tecnologia em um nível só visto em segmentos premium. O Fastback aponta na direção do nosso futuro. Totalmente projetado no Brasil e fabricado em Betim (MG), o modelo é o maior representante do reposicionamento da Fiat no mercado, atingindo um novo patamar na percepção do valor da nossa marca", declara Herlander Zola, vice-presidente sênior da montadora na América do Sul.

O veículo une as proporções externas típicas de SUVs com conforto interno e um porta-malas generoso, de 600 litros. A esportividade dos cupês aparece na silhueta dinâmica e "musculosa", assim como na caída acentuada do teto em direção à traseira.

O design interno, por sua vez, aposta em um visual limpo, minimalista e envolvente. A posição de dirigir é mais alta, transmitindo sensação de domínio e segurança.

O quadro de instrumentos digital de sete polegadas personalizável, disponível a partir da versão Impetus, permite escolher informações como força G, pressão do turbo e consumo em tempo real. A central multimídia pode ser de 8,4 ou 10,1 polegadas e há carregador de smartphones por indução.

Sua carroceria, composta por 87% de aços de alta e ultra resistência, fica a 192 milímetros de altura do solo. As suspensões são inéditas, com otimização na geometria dianteira para maior estabilidade e com novo eixo traseiro para mais rigidez, reduzindo a rolagem lateral.

A gama do Fiat Fastback é 100% turbinada. As versões Audace e Impetus vêm equipadas com o motor Turbo 200 Flex, de 130 cv de potência com etanol e torque de 200 Nm, associado à transmissão continuamente variável. No modelo Limited Edition Powered by Abarth, o propulsor é o Turbo 270 Flex, de 185 cv com etanol e 270 Nm, gerenciado por um câmbio automático de seis marchas.

O automóvel traz de série sistemas de assistência à direção como frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa, farol alto automático e controles de estabilidade e de tração. O freio de mão possui acionamento eletrônico, por meio de uma tecla no console central.

Cockpit orienta os controles para o motorista; multimídia sobressai no console central