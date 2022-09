Jaguar lança nova linha F-Pace no Brasil

A linha 2023 do SUV da marca tem como destaque o modelo híbrido do tipo "plug-in" R-Dynamic PHEV, cujos 400 cv de potência e 640 Nm de torque são fornecidos pelo trabalho conjunto de um motor a gasolina e outro elétrico. O veículo importado, que custa a partir de R$ 604.250,00, vem com um carregador para instalação residencial.

"Eletrificação faz parte das nossas prioridades e temos trabalhado para que, cada vez mais, as versões híbridas e puramente elétricas estejam presentes na nossa gama. A chegada de uma nova versão híbrida do F-Pace está ainda mais alinhada não só com o grau de elegância e esportividade que queremos proporcionar aos nossos clientes, mas também nos ajuda a caminhar na direção de nossas importantes metas globais de sustentabilidade", observa Thiago Marques, responsável de marketing de produto da marca Jaguar.

A versão F-Pace R-Dynamic SE P340 também faz parte da gama. Essa opção utiliza um sistema híbrido leve, o qual combina um propulsor a gasolina de 340 cv com um alternador que também funciona como um motor elétrico, proporcionando torque extra para reduzir o consumo de combustível.

Complementando a família, o Jaguar F-Pace SVR é o modelo superesportivo, desenvolvido pela SVO, divisão de veículos especiais da marca. Dotado de uma motorização V8 a gasolina superalimentada de 550 cv de potência e 700 Nm de torque, consegue acelerar de zero a 100km/h em apenas quatro segundos.