A economia mais moderada

Depois de um primeiro semestre de atividade mais aquecida, a economia brasileira deve entrar em um ciclo de maior moderação nos próximos meses. A avaliação é da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), que representa mais de 10 mil planejadores financeiros certificados (CFP®) atuando em diferentes áreas de planejamento financeiro, como investimentos, seguros, sucessão e planejamento patrimonial em todo o país. Conforme o presidente do seu Conselho de Administração, Paulo Colaferro, CFP®, o PIB tende a continuar em trajetória de crescimento, porém em ritmo mais contido.

A pesca artesanal no Estado

Desde o início dos anos 2000, a Emater/RS passou a atuar de forma mais planejada e contínua junto às comunidades pesqueiras, devido ao programa RS Rural, que tinha como foco o combate à pobreza e o desenvolvimento sustentável. Com o tempo, os extensionistas começaram a ser capacitados para atender a esse público. A aproximação mostrou as dificuldades enfrentadas pelos pescadores e suas famílias no dia a dia. A pesca artesanal envolve cerca de 22 mil no RS.

Nova York no Mato Grosso

A Haacke Empreendimentos anunciou a construção de um World Trade Center (WTC) em Sinop, cidade de 216 habitantes no Mato Grosso. O projeto, que envolve um investimento de R$ 1,5 bilhão, vai incluir dez torres, sendo a mais alta com 28 andares, para abrigar um complexo comercial e residencial. A expectativa é que o WTC seja concluído até o final de 2029. A marca foi licenciada e adaptada para atender o setor do agronegócio, principal motor da economia local.

Conab enfrenta fortes chuvas

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), reforçando seu compromisso com a segurança alimentar e a assistência humanitária, divulga as medidas tomadas no apoio às populações atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que acometem o estado desde o dia 13 de junho. Ao todo, estão disponibilizadas 9 mil cestas de alimentos - o equivalente a 153 toneladas produzidas pela agricultura familiar - para socorro imediato à população gaúcha.

O desapego da unanimidade

Em tempos em que marcas pessoais viraram ativos tão valiosos quanto balanços trimestrais, J.D. Netto propõe uma reflexão simples, mas desconcertante: ser relevante exige desapegar-se da unanimidade. No lançamento Você não é para todo mundo, da Latitude, a tese do publicitário mistura memórias profissionais, aprendizados desafiadores do mercado e uma visão afiada sobre branding e narrativa - além de cansativo, tentar agradar a todos costuma arruinar carreiras e empresas.

Transformar clientes em fãs

Lançado no início de julho pelo selo Vitrola Legados, o livro A Onda da Experiência, de Will Weber, apresenta um método prático para transformar clientes em fãs por meio de conexões reais. Com foco em atendimento, inovação e fidelização, a obra mostra como a experiência do cliente pode ser o principal diferencial competitivo nos negócios.

Aposta em inovação com impacto social

Com sede em Campo Bom e 56 anos de atuação, a FCC - uma das maiores fabricantes de adesivos e elastômeros da América Latina - comemora a superação de metas de ESG previstas para o triênio de 2023 a 2025. O objetivo de impacto social em comunidades, por exemplo, previa beneficiar 1.500 pessoas e já alcançou 5.481. Os resultados estão no recém divulgado Relatório de Sustentabilidade 2023-2024, que reafirma o compromisso da FCC em unir inovação e responsabilidade. para promover transformações reais na sociedade e no ambiente empresarial.