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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 00:25

O que não tem preço também se herda

Artigos de renomados juristas gaúchos e do Brasil

Artigos de renomados juristas gaúchos e do Brasil

/Arte/JC
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Rafaela Rojas Barros
Rafaela Rojas Barros

Uma joia antiga, um relógio que atravessou gerações, a louça dos almoços de domingo. Há objetos cujo valor não está na expressão econômica, mas na história que carregam. Na morte, essas pequenas heranças podem despertar os maiores conflitos familiares.

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