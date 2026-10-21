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CapaJornal da LeiTrabalho

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 15:09

Manobra para burlar piso salarial afasta jovens e precariza engenharia

Segundo especialistas, além do prejuízo imediato, a contratação sistemática com remuneração inferior ao piso gera impactos financeiros duradouros

Segundo especialistas, além do prejuízo imediato, a contratação sistemática com remuneração inferior ao piso gera impactos financeiros duradouros

Freepik.com/Divulgação/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Profissionais de engenharia enfrentam no mercado de trabalho a adoção de nomenclaturas genéricas por parte de empregadores para o registro de funcionários. Termos como analista, coordenador e projetista são utilizados em contratos para afastar a aplicação do piso salarial da categoria, determinado pela Lei Federal nº 4.950-A/1966.

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