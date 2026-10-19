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CapaJornal da LeiDireito Do Trabalho

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 20:24

MPT-RS entende que fim da 6x1 não deve aumentar informalidade e prega atenção ao pequeno empregador

Vice-procurador-chefe do MPT-RS, Anderson de Mello Reichow, fala sobre a PEC da 6x1

Vice-procurador-chefe do MPT-RS, Anderson de Mello Reichow, fala sobre a PEC da 6x1

MPT-RS/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Aprovada a proposta de emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1 e com o texto promulgado pelo Congresso Nacional, o debate dos próximos dois meses, anterior à implementação na prática, na segunda quinzena de dezembro, é sobre como será a adaptação. Nesta entrevista, o vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT-RS), Anderson de Mello Reichow, destaca a posição favorável do órgão à mudança e explica a atuação nos próximos passos.

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