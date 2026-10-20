Notas Jurídicas

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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 00:25

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Confira notícias e eventos da área jurídica nas próximas semanas

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  • Entre os dias 3 e 6 de novembro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) participará da XXI Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A iniciativa busca incentivar a solução consensual de demandas, fortalecer a cultura do diálogo e contribuir para a pacificação social por meio da construção de acordos.
  • Maria Carla de Avelar Pacheco atua como advogada da União há mais de 15 anos e já publicou um livro jurídico sobre a legalidade da interrupção de gestações relacionadas ao Zika Vírus no Brasil. Agora, ela estreia na ficção com a obra "Impacto", romance que combina drama familiar, realismo mágico e crítica social. A publicação é da Editora Urutau.

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