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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 12:42

INSS passa a pagar benefício por até 6 meses para mulheres vítimas de violência doméstica

Incerteza poderia deixar mulheres diante da escolha entre preservar a própria segurança e manter o sustento

Incerteza poderia deixar mulheres diante da escolha entre preservar a própria segurança e manter o sustento

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Mulheres que precisam deixar o emprego para se proteger de situações de violência doméstica poderão receber um benefício previdenciário durante o afastamento, desde que sejam seguradas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e tenham uma decisão judicial que determine a medida. As regras para o pagamento foram publicadas no Diário Oficial da União na sexta-feira (9).

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