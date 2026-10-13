Notas Jurídicas

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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 00:25

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Confira notícias e eventos da área jurídica nas próximas semanas

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Com o objetivo de qualificar a atuação no Interior, a Defensoria Pública do RS amplia seus serviços para demandas cíveis emergenciais por meio de Centrais de Urgência regionalizadas. A iniciativa abrange todos os municípios gaúchos. O novo modelo está disponível de segunda a sexta-feira das 19h às 12h do dia seguinte. Nos finais de semana e feriados, o atendimento é 24 horas.
A OAB/RS realiza, no dia 16 de outubro, das 9h às 12h, o III Colégio de Presidentes das Comissões de Direito de Família e Sucessões. No mesmo dia, a partir das 13h, será promovida também o Seminário de Família, Empresa e Sucessão: interfaces e desafios. Ambos os eventos ocorrerão em formato híbrido, com atividades presenciais no auditório do OAB Cubo e transmissão ao vivo pelo canal oficial da Ordem gaúcha no YouTube.

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