Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJornal da LeiJudiciário

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 11:27

Taurus terá de pagar indenização para voluntários que retiraram armas do Salgado FIlho na enchente

Salgado Filho ficou tomado pelas águas no mês de maio de 2024

Salgado Filho ficou tomado pelas águas no mês de maio de 2024

Mauricio Tonetto/Secom/JC
Compartilhe:
Agências
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) condenou a empresa Taurus Armas S.A. a pagar indenizações por danos morais no valor de R$ 50 mil para cada um de seis integrantes de um grupo que participou da retirada de cargas de armas no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, durante as enchentes de maio de 2024 que atingiram o Rio Grande do Sul. As informações são da assessoria do TRF4.

Notícias relacionadas