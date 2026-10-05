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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 16:08

Aposentados com histórico de cardiopatia grave têm direito à isenção do Imposto de Renda

Benefício contempla valores de aposentadorias, pensões e planos de previdência privada ou aberta

Benefício contempla valores de aposentadorias, pensões e planos de previdência privada ou aberta

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Muitos não sabem, mas aposentados com histórico de cardiopatia grave têm direito à isenção do Imposto de Renda (IR) da aposentadoria. Isso se dá pela Lei nº 7.713/1988, que prevê o desconto total sobre os proventos da inatividade para portadores de determinadas doenças graves, estando em tratamento ou não. Dentre elas, as cardiovasculares.

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