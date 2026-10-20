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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 00:25

O enorme passado da reforma tributária

Artigos de renomados juristas gaúchos e do Brasil

Artigos de renomados juristas gaúchos e do Brasil

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Gustavo Neves Rocha

Millôr Fernandes dizia que “o Brasil tem um enorme passado pela frente”. A discussão sobre a inclusão da CBS e do IBS nas bases do ICMS e do ISS mostra que a frase também se aplica à tributação. Criam-se novos tributos, mas retorna a velha controvérsia do tributo sobre tributo.

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