Optar pelo Simples Híbrido garante segurança para os negócios

Felipe J. T. de Medeiros
As empresas enquadradas no Simples Nacional têm até 30 de setembro de 2026 para decidir se recolherão a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) dentro do documento único ou de forma separada, pelo chamado Simples Híbrido, a partir de janeiro de 2027 (Resolução CGSN nº 186/2026). Quem perder essa data só poderá realizar a opção em março de 2027, com efeitos práticos válidos apenas a partir de julho do mesmo ano.
Essa escolha é estratégica para a competitividade em vendas B2B. A partir de 2027, a CBS passa a gerar crédito integral para compradores do regime regular. No Simples tradicional, contudo, o fornecedor transfere apenas uma fração desse imposto, tornando sua proposta menos atraente comercialmente frente aos concorrentes do regime geral. Já nas vendas voltadas ao consumidor final (B2C), o benefício de migrar é reduzido.
O Simples Híbrido não exclui a empresa do modelo simplificado: tributos como IRPJ, CSLL, CPP, ICMS e ISS continuam unificados. Apenas CBS e IBS passam à apuração não cumulativa (crédito e débito). Embora demande gestão contábil própria, o formato protege contratos com clientes corporativos. Já prestadores de serviços B2B com alta folha de pagamento costumam ter pouca geração de créditos, exigindo análise criteriosa.
A recomendação mais segura é formalizar a opção pelo Simples Híbrido até 30 de setembro e utilizar outubro e novembro para realizar simulações detalhadas com o apoio de contadores ou advogados tributaristas. A escolha pode ser cancelada sem custo até 30 de novembro. Em 2027 e 2028, a transição afetará majoritariamente a CBS, visto que o IBS terá alíquota inicial de 0,1%, mas o impacto crescerá até 2033.
Não há fórmula única: empresas B2C ganham pouco com a migração, enquanto prestadores de serviços B2B com folha pesada têm pouca geração de créditos. Cada modelo de negócio exige simulação detalhada com dados reais de faturamento e compras.
sócio do Martini, Medeiros & Tonetto Advogados