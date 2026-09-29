Notas Jurídicas

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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 00:25

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  • Ampliando os canais de comunicação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) com a sociedade, o gabinete de comunicação social da instituição lança o seu podcast, o "Direito ao Ponto". Em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF - Escola do MPRS), o programa que está no Spotify vai apresentar entrevistas sobre a atuação institucional nas mais diversas áreas. Na primeira edição, o programa trata da atuação do MPRS nas Eleições 2026.
  • A Escola de Direito da Pucrs promove no mês de outubro, o curso Justiça Desportiva: Fundamentos, Atribuições e Organização – O Processo de Integridade no Esporte Organizado Brasileiro. Com encontros às quintas-feiras das 19h15 às 21h15 (nos dias 01, 08, 15 e 29), a formação será ministrada pelo advogado Alexandro Corrêa Lopes. Mais informações no Núcleo de Prática Jurídica.

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