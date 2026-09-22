Notas Jurídicas

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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 00:25

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  • O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, regional de Caxias do Sul, promove o 2º Simpósio de Mediação e Conciliação Caxiense nesta quinta-feira, das 13h às 19h, no auditório da Uniftec Centro Universitário. O evento reúne o Poder Judiciário, Ministério e Defensoria Pública, OAB, profissionais da Justiça Restaurativa e instituições de ensino para discutir métodos consensuais de solução de conflitos, Justiça Restaurativa e cultura de paz.
  • A OAB/RS promoverá, nos dias 25 e 26/09, a XII Regional Sul da Competição Brasileira de Arbitragem e Mediação Empresarial. A iniciativa visa simular a prática advocatícia diante de casos fictícios e preparar as equipes de estudantes e profissionais da Região Sul para a etapa nacional do certame. As atividades ocorrerão em formato híbrido, divididas entre o Prédio 40 da Pucrs, o OAB Cubo e transmissão ao vivo no YouTube.

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