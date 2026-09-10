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CapaJornal da LeiSaúde

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 18:18

Em meio a mudanças na NR-1, casos de burnout no Brasil aumentam quase 300%

Fenômeno ocupacional se manifesta através de desgaste, estresse e queda no desempenho no trabalho

Fenômeno ocupacional se manifesta através de desgaste, estresse e queda no desempenho no trabalho

Freepik/Divulgação/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
Em meio às ações do Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção do suicídio, os impactos do trabalho sobre a saúde mental ganham atenção. O Brasil é o segundo país do mundo com mais registros de casos de burnout, segundo dados da International Stress Management Association (ISMA-BR), ficando atrás apenas do Japão no ranking. 

A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é um transtorno ocupacional que se caracteriza por esgotamento de energia, distanciamento mental das obrigações profissionais e redução da produtividade no ambiente de trabalho. Os sintomas surgem a partir do estresse crônico gerado pelo ambiente profissional, que pode ser efeito de fatores como sobrecarga de tarefas, assédio moral e falta de reconhecimento.

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