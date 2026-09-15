Notas Jurídicas

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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 00:25

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Confira notícias e eventos da área jurídica nas próximas semanas

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  • O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) realizará nesta quinta-feira (10), às 12h, o lançamento do Manual Saúde Suplementar. A iniciativa é promovida pelo Departamento de Direito da Saúde. A publicação aborda temas relacionados à saúde e busca contribuir para a orientação e a atualização dos profissionais que atuam na área. O evento é gratuito e ocorrerá na sede do Instituto.
  • Anderson Schreiber, um dos principais juristas do Brasil, lançou o livro Supremos Dilemas, pela Editora Nova Fronteira. A obre reúne 11 casos reais julgados por Cortes Superiores de diferentes países e convida o leitor a ocupar o lugar dos magistrados responsáveis por decidir conflitos que colocam em xeque valores igualmente importantes.

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