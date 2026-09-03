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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 20:37

Assédio eleitoral alerta para limites da expressão política nas empresas

Rio Grande do Sul é um dos principais estados em casos de assédio eleitoral

Rio Grande do Sul é um dos principais estados em casos de assédio eleitoral

Sérgio Gonzalez/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Faltando quase um mês para as eleições que decidirão novos deputados, senadores, governadores e o presidente da República, questões de assédio eleitoral estão cada vez mais inflamadas, com o Rio Grande do Sul sendo o terceiro estado com mais casos no Brasil, somente atrás de São Paulo e Paraná. O limite da liberdade de expressão voltou a ser debatido, agora, principalmente no ramo corporativo, podendo transformar uma manifestação política em uma forma de coagir subordinados.

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