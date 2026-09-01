Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJornal da LeiNotas Jurídicas

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 00:25

Notas Jurídicas

Confira notícias e eventos da área jurídica nas próximas semanas

Confira notícias e eventos da área jurídica nas próximas semanas

/ARTE/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
  • O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul publicou o edital de abertura do concurso público para o provimento de 30 vagas no cargo de juiz de Direito substituto. As inscrições para o certame ficarão abertas das 16h do dia 15 de setembro de 2026 até as 16h do dia 14 de outubro de 2026 e deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
  • Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do voto responsável e fortalecer os pilares da democracia nas Eleições 2026, a OAB/RS e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) realizaram o lançamento oficial da campanha “Voto não tem preço, voto tem consequência. Para consultar o guia completo do eleitor, a população pode acessar o Portal do TRE-RS.

    • Notícias relacionadas