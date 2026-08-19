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CapaJornal da LeiTrabalho

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 15:52

A mediação usa a credibilidade da Justiça do Trabalho

O presidente do TRT4, Alexandre Correa da Cruz, falou sobre a Justiça do Trabalho no RS e mostrou sua abrangência

O presidente do TRT4, Alexandre Correa da Cruz, falou sobre a Justiça do Trabalho no RS e mostrou sua abrangência

Eduardo Mato/TRT4/Divulgação/JC
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JC
Convidado pelo escritório TozziniFreire de Porto Alegre, por seu sócio, da área trabalhista, Maurício Góes, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT4), Alexandre Correa da Cruz, defendeu a importância da mediação, para a solução dos processos coletivos. Para ele, a mediação “utiliza a credibilidade da Justiça do Trabalho e é mais rápida na solução dos processos”. O desembargador mostrou o cenário do TRT4 para cerca de 90 convidados, clientes e advogados ao falar sobre “Direito do Trabalho em movimento: mudanças e perspectivas”.

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