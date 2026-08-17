Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJornal da LeiTurismo

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 17:16

Marco Legal do Turismo deve trazer segurança jurídica e novos aportes ao RS

Segundo o Observatório do Turismo, cerca de 401 mil visitantes únicos passaram pela cidade no primeiro semestre deste ano

Segundo o Observatório do Turismo, cerca de 401 mil visitantes únicos passaram pela cidade no primeiro semestre deste ano

PREFEITURA DE GRAMADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
O governo do Rio Grande do Sul está buscando reconfigurar o seu modelo de desenvolvimento econômico. No centro dessa transformação está a recém-promulgada Emenda Constitucional nº 86/2026, que é popularmente conhecida como o novo Marco Legal do Turismo Gaúcho. A inovação legislativa eleva o turismo, juntamente com a cultura e o desporto, à condição de política de Estado. Na prática, isso significa que o setor deixa de estar sujeito às flutuações e vontades políticas de governos transitórios, ganhando previsibilidade, diretrizes permanentes de investimento e robusta segurança jurídica.

Notícias relacionadas