Notas Jurídicas

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Publicada em 28 de Abril de 2026 às 00:25

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Confira notícias e eventos da área jurídica nas próximas semanas

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  • A OAB/RS, em parceria com o TJ/RS, promove nesta terça-feira, às 13h30min, o evento “Justiça inteligente: automação, IA e a evolução do processo eletrônico”. O encontro, que será realizado no auditório OAB/RS Cubo com transmissão pelo YouTube da OAB/RS, marca a apresentação de um conjunto de ferramentas de Inteligência Artificial e automação desenvolvidas, a pedido da entidade, para otimizar o fluxo de trabalho da advocacia. Inscrições no portal de eventos da OAB/RS.
  • O desembargador André Luiz Planella Villarinho foi eleito como o novo Ouvidor-Geral do TJ/RS, e a desembargadora Rute dos Santos Rossato como a nova Ouvidora da Mulher, das Pessoas LGBTQIAPN+ e das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Os magistrados serão empossados nesta terça-feira, às 16h, para mandatos de 2 anos.

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