Agenda Jurídica

A campanha “Por uma Justiça que Chegue a Tempo”, lançada pela Associação dos Oficiais de Justiça do RS (Abojeris), passa orientar os trabalhos do grupo criado pelo TJ/RS para revisar protocolos e fluxos de atendimento às vítimas de violência doméstica. A proposta em construção envolve revisar todo o percurso das medidas protetivas - desde o registro da ocorrência, até o cumprimento da decisão - com o objetivo de identificar gargalos e acelerar os procedimentos. O Núcleo de Defesa em Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) promoverá, na próxima quarta-feira (22), um mutirão de atendimentos e orientação jurídica na área de saúde. A ação acontecerá das 11h às 16h, no Parcão da 79 (Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, Centro), em Gravataí.