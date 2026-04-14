Notas Jurídicas

A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul lançou a 5ª edição do Prêmio Ajuris de Redação nas Escolas. Voltado a estudantes do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas do Estado. Serão premiados 10 estudantes, sendo cinco de cada nível de ensino, com base em critérios como clareza, originalidade, coesão textual e capacidade de argumentação. As inscrições vão até 29 de maio. Mais informações no site da entidade. Nos dias 14 e 15 de maio ocorre, em Bento Gonçalves, o XVI Congresso do Mercosul de Direito de Família e Sucessões. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família do Rio Grande do Sul (IBDFAM-RS) e explora os principais temas envolvendo o Direito de Família e Sucessões no Brasil e no Mercosul. Inscrições no www.congressomercosul.com/inscricao.