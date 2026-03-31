Notas Jurídicas

Um dos fundadores do Souto Correa Advogados, Guilherme Rizzo Amaral lança nesta terça-feira o livro “Direito e Prática Arbitral – Comentários à Lei 9.307/1996”. A obra percorre a Lei de Arbitragem artigo a artigo, com leitura crítica e orientada à aplicação concreta, sem limitar-se à interpretação literal dos dispositivos. A publicação é da editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters. Única faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul a receber, por quatro vezes consecutivas, o selo OAB Recomenda, a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) apresentou nesta segunda-feira, sua nova marca institucional. O presidente da FMP, o procurador de Justiça Luciano de Faria Brasil afirma que a nova identidade reflete o compromisso permanente com a excelência na formação jurídica.