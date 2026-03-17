Notas Jurídicas

O diagnóstico estratégico de conflitos, as técnicas avançadas de negociação e a ampliação da capacidade de monetização serão temas discutidos pelo advogado e professor Ricardo Jobim, presidente do Instituto Walter Jobim, no curso "Abrindo o Jogo: como negociar processos e negócios complexos". A atividade será realizada de 23 a 27 de março no Instituto Ling, das 18h às 22h. As inscrições limitadas podem ser feitas no institutowalterjobim.com.br/cursos. Com mais de 17 mil processos e procedimentos em tramitação relacionados à apuração de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a Comarca de Porto Alegre passou a contar, nesta quinta-feira (12/03), com mais um juizado especializado na matéria. O 3º Juizado da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Porto Alegre funcionará no prédio do Foro Central I.