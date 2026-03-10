Notas Jurídicas

A Defensoria Pública do RS, assinou um termo de cooperação interinstitucional com os demais órgãos integrantes do Sistema Judiciário do Estado. Com isso, a DPE/RS e as outras 14 instituições estaduais e federais que atuam no RS formam a Rede do Sistema de Justiça para o Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Redesjus), que visa à promoção e à implementação de ações conjuntas voltadas ao combate à violência de gênero contra a mulher. O Instituto Trabalho e Transformação Social (ITTS) está promovendo o 1º Prêmio “Américo Plá Rodriguez”, que valoriza e impulsiona produções técnico-científicas dedicadas ao estudo das novas dinâmicas da desigualdade no mundo do trabalho contemporâneo. O edital completo, critérios de avaliação e cronogramas estão disponíveis no ww.ittsinstituto.org.br/premio-itts e as inscrições vão até 23 de março.