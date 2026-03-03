Notas Jurídicas

A Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul (CIJRS), promoverá no dia 16/05, o Dia do Encontro – 8ª edição, em Porto Alegre. O evento ocorre das 13h às 17h e tem por objetivo aproximar pretendentes habilitados à adoção e crianças e adolescentes aptos para ganharem uma nova família. As inscrições são limitadas e poderão ser realizadas até 23/03. Acesso ao formulário de inscrição no www.tjrs.jus.br. A Escola Superior de Advocacia da OAB/RS (ESA/RS), em parceria com a Comissão da Jovem Advocacia (CJA), comunica a ampliação do prazo de inscrições do processo de seleção de moderadores e moderadoras dos Grupos de Estudos para o ano de 2026. A iniciativa, que segue em conformidade com o Edital nº 01/2026, receberá inscrições até 20 de março de 2026.