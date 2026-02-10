A Dama da Lagoa dos Barros: dos tribunais ao imaginário

O clima era festivo na Sociedade Germânia, o mais antigo clube social e recreativo de Porto Alegre, na noite de 17 de agosto de 1940, quando jovens e familiares dançavam em trajes de gala. A alegria, porém, terminou de forma trágica, provocada pela única pessoa que não sorria naquela noite: Heinz Werner João Schmelling, de 19 anos.Heinz mantinha uma aproximação amorosa com a estudante de Belas Artes Maria Luiza Haüssler, de 17 anos. De famílias bem vistas socialmente, eles tinham permissão para passar tempo juntos, embora a reputação do jovem como integrante de um grupo de motoqueiros — Os Mickeys — causasse resistência entre os pais da jovem.“O Código Civil de 1916, por exemplo, estabelece uma série de questões em relação a qual é o papel do homem e da mulher, e tem algumas questões que ficam bem claras. Uma delas era que a família da Maria Luiza não gostava do Heinz porque a mãe dele era desquitada. Inclusive, o V8 que ele usava para sair com ela era do padrasto dele”, acrescenta a servidora do Memorial do Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), Sabrina Lindemann.