Notas Jurídicas

O Iargs realiza, nesta quarta-feira (26), a sessão solene de aniversário e o jantar de confraternização em comemoração aos 99 anos de fundação. O evento ocorre às 20h, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. A cerimônia incluirá a outorga da comenda de advogada emérita à Dra. Maria Izabel de Freitas Beck, em homenagem póstuma, seguida da posse de novos associados. Mais informações sobre o evento no WhatsApp (51) 98524-0492. As Comarcas de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e de Rio Grande, no Sul do Estado, vão instalar Bancos Vermelhos nas dependências dos Foros locais, em iniciativa que busca dar visibilidade ao combate à violência contra a mulher. As inaugurações dos mobiliários acontecem nesta terça (25) e na próxima sexta-feira (28), respectivamente, em eventos abertos à população.