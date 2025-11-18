Notas Jurídicas

Porto Alegre,

Publicada em 18 de Novembro de 2025 às 00:25

Confira notícias e eventos da área jurídica nas próximas semanas

Confira notícias e eventos da área jurídica nas próximas semanas

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o Projeto de Lei (PL) 294/2024, que garante isenção das custas processuais para os advogados nas ações de cobrança de honorários sucumbenciais decorrentes do exercício profissional. A proposta é fruto de uma articulação do presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) em 2023 e 2024, corrigindo a inconstitucionalidade de projeto aprovado anteriormente. A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) abriu os editais para concessão de bolsas de estudo voltadas a candidatos interessados em ingressar na graduação em Direito. Estão disponíveis três modalidades: Bolsa Socioeconômica, Bolsa para Autodeclarados pretos e pardos e Bolsa de Incentivo Educacional. Os editais podem ser consultados no site da instituição: www.fmp.edu.br/graduacao.
