Escritório de advocacia focado em negócios aposta em conteúdos

O escritório Fernandes Machado Business Law, que funciona há 20 anos em Porto Alegre, aposta em conteúdos para se aproximar de seus clientes. Por isso, lançou recentemente a segunda edição da revista BusinessTalks.

“A revista tem o objetivo de divulgar bons conteúdos, trazer repertório para os nossos clientes, parceiros, empreendedores em geral. Está no DNA dessa revista ajudar os empreendedores do Rio Grande do Sul. Eu prefiro chamar isso de consciência de comunidade, já que destacamos os nossos talentos, os bons exemplos”, descreve o sócio Luciano Fernandes, que visitou o Jornal do Comércio (JC) acompanhado do coordenador de Marketing, Marcelo Sanhudo.

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pelo JC na Fiergs Na semana passada, a equipe do escritório participou do, e percebeu ainda mais a importância de se associar à comunicação.

O foco da Fernandes Machado Business Law são negócios. “Temos clientes em todo o Estado, de todas as áreas da economia”, relata Fernandes, justificando a importância da aproximação com o JC.