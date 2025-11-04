Notas Jurídicas

O Sindilojas Porto Alegre convida empresários e gestores para a palestra “Reforma Tributária na Prática: Soluções para o Empresário”. O evento conta com a presença de Eduardo Plastina, advogado tributário e Flávio Obino, especialista em Direito do Trabalho. O encontro ocorre nesta terça-feira (4), das 10h30min às 12h, na Rua dos Andradas, 1234 – 15º andar. O Andrade Maia Advogados, em parceria com a CLA Brasil e o D’Avila, Oliveira & Axt Advogados, lançou o e-book gratuito “Governança da IA: desafios da liderança na prevenção e gestão de riscos legais e regulatórios”. A publicação oferece um guia prático para lideranças empresariais sobre como adotar a IA de forma segura, ética e em conformidade com as legislações atuais e futuras. O material pode ser acessado no site do Andrade Maia.