Notas Jurídicas

A Universidade Fernando Pessoa (UFP), no Porto (Portugal), sediará nos próximos dias 30 e 31 de outubro, o I Congresso Luso-Brasileiro de Responsabilidade Civil. O evento é promovido em parceria entre a OAB/RS, por meio da Comissão Especial de Responsabilidade Civil, a OAB Nacional, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) e instituições portuguesas. A participação é gratuita, mediante inscrição no www.ufp.pt/iclbrc/.

O escritório Biolchi ficou entre os três melhores cases de tecnologia do País no Prêmio Análise DNA+Fenalaw 2025, iniciativa que reconhece projetos inovadores da advocacia empresarial brasileira. O case finalista, “A Nova Era da Insolvência: Dados, Tendências e Oportunidades de Pesquisa”, nasceu do Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial e evoluiu para o Radar da Crise, uma plataforma analítica que integra jurimetria, automação e business intelligence para gerar inteligência estratégica sobre o ecossistema da crise empresarial no Brasil.