Notas Jurídicas

Com trajetória iniciada no Rio Grande do Sul, o escritório Auro Ruschel Advogados Associados inaugurou uma nova unidade em Brasília. A expansão para a capital federal marca os 17 anos de fundação do escritório de advocacia empresarial, que possui um histórico de crescimento sólido. A nova unidade representa um passo decisivo no fortalecimento da atuação em áreas como Direito Público, Tributário, Administrativo e atuação nos Tribunais Superiores e Administrativos. Health Meeting Brasil/Sindihospa, considerada a maior feira de saúde da Região Sul do Brasil, terá um palco dedicado ao debate de temas regulatórios e jurídicos que impactam diretamente o setor. Com curadoria do escritório Rossi, Maffini & Milman Advogados, o Health Law Meeting ocorre nesta quinta-feira (23), das 9h às 13h, na Sala 202 – Prédio 40, na Pucrs.