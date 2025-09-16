Notas Jurídicas

O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) realiza, nos dias 18 e 19 de setembro, a 12ª edição do Congresso de Direito Tributário – “Questões Polêmicas”. O evento será sediado no Auditório da Aiamu, em Porto Alegre, e reunirá juristas, professores e especialistas de todo o país para debater os impactos e desafios da nova Reforma Tributária. Mais informações sobre os palestrante, temas e inscrições no www.tributario2025.eventize.com.br. No próximo dia 23, o TJRS realizará mais uma edição do projeto Justiça Itinerante Emergencial, desta vez, no município de Canoas. A ação faz parte da Semana da Responsabilidade Social, promovida pela Universidade La Salle. O atendimento, que ocorrerá das 9h às 15h, na rua Santa Catarina, nº 2251, bairro Mathias Velho, tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços judiciais e garantir cidadania por meio da prestação de serviços jurídicos gratuitos.