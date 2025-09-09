Notas Jurídicas

O procurador do Trabalho Antônio Bernardo Santos Pereira será o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) para o biênio 2025-2027. Ele foi eleito em votação realizada na quarta-feira (3/9), com 52 votos (de um colegiado de 64 votantes), e será o 20º integrante do MPT a assumir a função de procurador-chefe. O procurador do trabalho Anderson Reichow foi eleito vice-procurador-chefe. Pelo décimo ano consecutivo, o Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JTGE) de Porto Alegre está presente no Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, até o dia 21/9. O trabalho da unidade do Judiciário no período no local será de analisar eventuais ocorrências policiais registradas no Parque e arredores próximos.