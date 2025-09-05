Webinar discute caminhos para a alta performance no setor legal

Na terça-feira (9), às 11h, a doc9 realiza o webinar gratuito ‘Como destravar a produtividade nos escritórios e departamentos jurídicos’. O encontro online reúne o advogado, juiz de ética e influenciador digital Giovanni Machado, e o especialista da doc9 em transformar rotinas jurídicas em operações de alta performance, Daniel Kullmann.

O webinar vai tratar de um dilema recorrente no universo jurídico: a sobrecarga de tarefas manuais, a burocracia excessiva e a constante pressão por segurança da informação. Questões que ainda comprometem a eficiência de equipes e obscurecem o potencial estratégico da advocacia e dos departamentos jurídicos.

A partir de experiências práticas e visão de futuro, os palestrantes apresentarão caminhos para a eliminação de atividades operacionais, a adoção de fluxos mais ágeis e seguros. Além de orientar sobre a criação de rotinas capazes de liberar tempo e energia para a tomada de decisões estratégicas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link: https://paginas.doc9.com.br/webinar-como-destravar-a-produtividade.