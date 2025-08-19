Notas Jurídicas

Pela primeira vez, Porto Alegre será palco da Semana do Ministério Público, tradicional evento promovido pela Associação do Ministério Público do RS, que aproxima a instituição do meio acadêmico e da sociedade, destacando a atuação de promotores e procuradores de Justiça junto aos futuros operadores do Direito. O evento ocorre nesta quinta-feira na Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), na rua Cel. Genuíno, 421 - Centro Histórico da Capital.
A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS), em parceria com a Escola Superior de Advocacia de Estado Professor Almiro do Couto e Silva (ESAE-PGERS), promove a palestra “Agricultura de Base Agroecológica: Produção e Consumo de Alimentos Saudáveis”, na próxima sexta, às 10h, no Auditório da PGE-RS, com transmissão online pelo Youtube da Procuradoria e pelo Portal da ESAE.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Pela primeira vez, Porto Alegre será palco da Semana do Ministério Público, tradicional evento promovido pela Associação do Ministério Público do RS, que aproxima a instituição do meio acadêmico e da sociedade, destacando a atuação de promotores e procuradores de Justiça junto aos futuros operadores do Direito. O evento ocorre nesta quinta-feira na Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), na rua Cel. Genuíno, 421 - Centro Histórico da Capital.
A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS), em parceria com a Escola Superior de Advocacia de Estado Professor Almiro do Couto e Silva (ESAE-PGERS), promove a palestra “Agricultura de Base Agroecológica: Produção e Consumo de Alimentos Saudáveis”, na próxima sexta, às 10h, no Auditório da PGE-RS, com transmissão online pelo Youtube da Procuradoria e pelo Portal da ESAE.