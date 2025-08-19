Notas Jurídicas

Pela primeira vez, Porto Alegre será palco da Semana do Ministério Público, tradicional evento promovido pela Associação do Ministério Público do RS, que aproxima a instituição do meio acadêmico e da sociedade, destacando a atuação de promotores e procuradores de Justiça junto aos futuros operadores do Direito. O evento ocorre nesta quinta-feira na Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), na rua Cel. Genuíno, 421 - Centro Histórico da Capital.

A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS), em parceria com a Escola Superior de Advocacia de Estado Professor Almiro do Couto e Silva (ESAE-PGERS), promove a palestra “Agricultura de Base Agroecológica: Produção e Consumo de Alimentos Saudáveis”, na próxima sexta, às 10h, no Auditório da PGE-RS, com transmissão online pelo Youtube da Procuradoria e pelo Portal da ESAE.