Notas Jurídicas

A partir de hoje até o próximo sábado, o Cais Embarcadero, em Porto Alegre, será tomado por uma verdadeira imersão em conteúdo, conexões e experiências que têm em comum um único propósito: impulsionar a advocacia gaúcha. A Cidade da Advocacia, evento promovido pela OAB/RS, oferece mais de 500 horas de atividades em nove palcos simultâneos, com 100 palestras para quem quer estar à frente das mudanças no mundo jurídico.

O Instituto de Gestão Empresarial de Tributos (Iget) abriu as inscrições para a o curso "Controle e Gestão no Processo Fiscal", desenvolvido para atender às necessidades de médias e grandes empresas que lidam diariamente com a gestão tributária. As aulas ocorrerão de forma virtual, ao vivo, a partir de hoje até 23/09. Mais informações e inscrições no www.iget.org.br.