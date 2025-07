Notas Jurídicas

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que o governo do Estado adote tratativas e diálogos humanizados ao lidar com os indígenas caingangues que ocupam a área do Centro de Pesquisas da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), no distrito de Boca do Monte, em Santa Maria. O MPF fixou prazo de dez dias, que se encerra na próxima sexta, para que o governo informe se acata ou não a recomendação. Candidatas e candidatos residentes no Rio Grande do Sul que realizarão o 4º Exame Nacional da Magistratura (Enam), pleiteando a reserva de vagas para pessoas negras, devem solicitar a aferição da autodeclaração à Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado do RS. O prazo de inscrição segue até o dia 14/8.