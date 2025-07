Notas Jurídicas

O TJ/RS realiza, nesta terça-feira (1º), das 14h às 16h, audiência pública "Gestão Participativa - Ajude a Construir as Metas Nacionais do Judiciário: Sua Voz Faz a Diferença!". A iniciativa prevê colher sugestões para a formulação das Metas Nacionais do Poder Judiciário para 2026. O encontro ocorre no auditório do Espaço Multi e Comunicação, no 13º andar do edifício-sede da Corte, em Porto Alegre. Os sócios do escritório Estevez Advogados, André Estevez, Diego Estevez e Caroline Klóss, publicaram o livro "Recuperação de Empresas e Falência: Reflexos da Lei 14.112/20 na doutrina e jurisprudência". Lançado pela Livraria do Advogado, a obra se destaca por examinar, de forma aprofundada, os avanços e retrocessos da Lei em matéria de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falimentar.