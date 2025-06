Notas jurídicas

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul marcou para 26 de agosto, às 9h, sessão extraordinária para julgar as apelações das defesas dos quatro condenados pelo incêndio na boate Kiss. A sessão ocorrerá no plenário do Tribunal, em Porto Alegre. Após decisões do STF e STJ, o TJ/RS analisará teses subsidiárias, como a dosimetria das penas e a conformidade do júri com as provas. A OAB/RS realiza, nesta quinta-feira (26), às 11h30min, o evento "Desafios das Famílias na Segurança das Crianças e dos Adolescentes". Promovido pela Comissão de Direito de Família e Sucessões, o encontro será no auditório da entidade gaúcha e terá transmissão on-line via Zoom e YouTube, com direito a certificado. Inscrições podem ser feitas através do Portal de Eventos da Ordem.