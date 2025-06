Notas Jurídicas

A OAB/RS e a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (Caars) lançaram oficialmente a Cidade da Advocacia 2025. Na ocasião, também foram abertas as inscrições para a edição deste ano, que será realizada de 5 a 9 de agosto, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site cidadedaadvocacia.com.br. O escritório Goulart & Lamb Advogados promoveu o lançamento do livro "Recurso Especial e Recurso Extraordinário", de autoria da advogada Patrícia Pellini Ferreira. A obra propõe uma análise crítica da formação de filtros excessivos para admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, bem como caminhos para superar de forma técnica os gargalos criados cujo objetivo é conter o volume crescente de recursos.