Notas Jurídicas

O TJRS inaugurou a exposição fotográfica "Marcas da Enchente: Memórias de quem fez a diferença para superar e reconstruir", que mostra a atuação dos magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Judiciário durante a catástrofe climática do Estado, ocorrida em maio de 2024. A exposição estará aberta para visitação no mezanino do Palácio da Justiça, localizado na Praça da Matriz. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o Procon-RS e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) realizam a Conferência Estadual do Sistema de Proteção do Consumidor. O evento ocorrerá nesta quarta e quinta-feira, presencialmente, no auditório térreo do prédio 11 da Pucrs. Haverá também transmissão ao vivo pelo canal youtube.com/defensoriapublicadors.