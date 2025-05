Notas Jurídicas

Até o último dia do mês, o prédio do TJ/RS vai estar iluminado com a cor roxa em apoio à campanha "Adotar é amor", promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. A iniciativa marca o Dia Nacional da Adoção, celebrado no último domingo. Desde 2017, a campanha busca dar visibilidade ao tema e fortalecer o direito de crianças e adolescentes a viverem em família. Entre os dias 2 e 5 de junho será realizada a II Semana Nacional dos Juizados Especiais. O evento, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Judiciário gaúcho, busca dar visibilidade às atividades desenvolvidas pelos Juizados Especiais e aprimorar os serviços prestados pela Justiça do Estado.