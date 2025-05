Notas Jurídicas

Alexandre Sikinowski Saltz, 516 votos, Lisandra Demari (230) e Luciano Vaccaro (217) foi o resultado da eleição para composição da lista tríplice para a escolha do procurador-geral de Justiça do RS. A lista foi entregue ontem ao vice-governador do Estado, Gabriel Souza. O governador Eduardo Leite tem 15 dias para escolher e nomear o futuro titular. Os prazos processuais já estão contados com base nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). A lista das instituições que já concluíram a integração está disponível no portal Jus.Br.