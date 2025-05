Agenda Jurídica

Como parte da programação do Maio Laranja, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul realiza, na próxima quinta-feira, das 13h30 às 17h, a palestra "Violência sexual contra crianças e adolescentes: precisamos falar sobre isso". O evento ocorre no auditório do 4º andar do prédio-sede da instituição (Rua Sete de Setembro, 666, Centro Histórico de POA) e é aberto ao público.

A 3ª edição do Exame Nacional da Magistratura (Enam), promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), será realizada no próximo dia 18 de maio. A etapa é obrigatória para os bacharéis em Direito interessados em participar de concursos da magistratura. A prova será aplicada em todas as capitais brasileiras. A Região Sul conta com 5.774 candidatos, sendo 2.033 do Estado do Rio Grande do Sul.