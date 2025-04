Notas Jurídicas

Estão abertas até 9 de maio as inscrições para a 5ª Corrida pela Adoção, que ocorre no dia 17/05, às 8h, no Parque Esportivo da Pucrs. O evento abre a Semana da Adoção em Porto Alegre e busca sensibilizar para a situação de crianças e adolescentes acolhidos. A renda será destinada a abrigos e casas lares. Samba Tri e Valentina Corrêa animam a manhã.

Para alertar sobre o aumento dos casos de feminicídio no RS, o Ministério Público Estadual lançou uma ação de conscientização. Um videocast com a promotora Ivana Battaglin está disponível no YouTube do MP/RS, orientando sobre sinais de violência e onde buscar ajuda. O selo "MP/RS pela vida das mulheres" também será usado nas publicações da instituição.