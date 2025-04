Notas Jurídicas

A Comissão Eleitoral do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) homologou, na última semana, a nominata dos candidatos à formação da lista tríplice para escolha do procurador-geral de Justiça: Alexandre Sikinowski Saltz, Lisandra Demari e Luciano Vaccaro. A votação será eletrônica, das 8h de 15 de maio às 17h de 17 de maio, por meio de qualquer computador conectado à rede do MP-RS. O login, a senha e o link serão enviados por e-mail. A comissão é presidida por Jacqueline Rosenfeld.

Em comemoração aos 125 anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), será realizado um jantar solene na próximo sexta-feira, no salão principal do Leopoldina Juvenil. O evento reunirá docentes, ex-alunos e personalidades jurídicas de destaque, marcando este momento histórico para a instituição.